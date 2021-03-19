По какой повестке продолжит борьбу АРФД: представляет Ишхан Сагателян

Представитель Верховного органа АРФД, координатор “Движения спасения Родины” Ишхан Сагателян заявление лидера ППА Гагика Царукяна об участии во внеочередных выборах считает нормальным. Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами Ишхан Сагателян отметил, что Гагик Царукян и до и после встречи с премьер-министром Армении говорил об этом, и это не стало для движения неожиданностью.

“Гагик Царукян неоднократно говорил, что в случае внеочередных выборов будет участвовать в них. Это право ППА, и это не ново. Лидер партии “Родина” Артур Ванецян также заявлял, что они будут участвовать в выборах. Есть один важный момент: у всех нас есть стопроцентный консенсус в вопросе отставки Никола Пашиняна. Некоторые силы думают, что самый быстрый путь - это выборы, а другие, что им не следует идти с Пашиняном на избирательные участки”, - сказал Ишхан Сагателян.

Отвечая на вопрос о позиции АРФ Дашнакцутюн, Ишхан Сагателян сказал, что они будут бороться за эту повестку. Даже если останутся в одиночестве, они все равно будут бороться за отставку Никола Пашиняна. Ишхан Сагателян отметил, что если выборы состоятся, АРФ Дашнакцутюн обсудит, участвовать в них или нет.