КГД приглашает экспортеров обуви принять участие в пилотной программе национального оператора

Экспортеры обуви в Россию до 23 марта имеют возможность зарегистрироваться в пилотной программе национального оператора. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете государственных доходов Республики Армения.

“Это необходимо, потому что экспортируемая из Армении в Россию обувь подлежит маркировке. Чтобы армянские компании могли продавать ее в России, на товаре должен быть штамп соответствующего стандарта. Напомним, что в России с прошлого года запрещен оборот немаркированной обуви.

Комитет государственных доходов напоминает, что решением правительства Республики Армения ООО “Центр развития перспективных технологий - Армения”, признанный национальным оператором маркировки товаров посредством идентификации в рамках Евразийского экономического союза, внедрило автоматизированную систему маркировки и готово к тестированию программы. Комитет приглашает компании, занимающиеся экспортом обуви из Республики Армения в Российскую Федерацию, принять участие в пилотной программе, которая даст возможность ознакомиться с деталями программы и эффективно организовать свою работу.

“Желающие до 23 марта могут связываться с представителем национального оператора с 10:00 до 17:00, звонить на номер телефона +374 10 300 300 или писать на электронный адрес: info@e-mark.am», - говорится в сообщении КГД.