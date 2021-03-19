Здоровый образ жизни, социально-образовательный центр: новые программы в Маргаовите и Ноемберяне

Правительство Японии в общинах Маргаовит и Ноемберян будет осуществлять две грантовые программы содействия.

Как передает «Арменпресс», с этой целью 19 марта в Министерстве НОКС состоялась церемония подписания грантовых соглашений.

Соглашения подписали посол Японии в Республики Армения Джун Ямада, директор общественной организации “Молодежный центр Маргаовита” Эмилия Мартиросян и предстоятель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Баграт Галстанян.

Заместитель министра Артур Мартиросян отметил, что эти программы очень важны, в частности, с точки зрения пропорционального территориального развития и преодоления бедности в этих областях.

“Благодаря этой программе в сельских и областных общинах Армении расширятся образовательные возможности, а также социальные услуги, оживится и спортивная жизнь. Программа интересна и в том плане, что правительство Японии оказывает постоянное содействие, и наше сотрудничество продолжается”, - отметил Мартиросян.

Посол Джун Ямада сказал, что обе программы очень важны и преследуют одну общую цель -содействовать улучшению жизни людей в рамках понятия “человеческая безопасность”.

“Надеюсь, что эти две программы укрепят дружбу между нашими странами, а также и отношения между Арменией и Японией”, - подчеркнул Ямада.

По словам епископа Баграта Галстяна, это уже второе мероприятие, которое проводится совместно с посольством Японии.

“Первая программа была реализована в Иджеване, она уже действует и фиксирует успехи. В реализуемых программах участвуют более 400 детей и взрослых. Эти успехи - сильная мотивация. Я думаю, что у ноемберянского центра будут такие же успехи”, - сказал он.

Директор общественной организации “Молодежный центр Маргаовита” Эмилия Мартиросян поблагодарила присутствующих за предоставление их сельскому сообществу такой возможности.

“Детская площадка, которую построят в нашем селе, будет инклюзивной, дети с ограниченными возможностями также смогут посещать и проводить там свой досуг. Для нас очень важно, что посольство Японии стало нашим партнером”, - сказала Эмилия Мартиросян.

В рамках грантовой программы на приобретение спортивного инвентаря для школы села Маргаовит общественной организации “Молодежный центр Маргаовита” будет выделено 21 300 долларов. В сельской школе планируется построить игровую и спортивную площадки для учеников и взрослых, чтобы в общине пропагандировать здоровый образ жизни и обеспечить ученикам благоприятную образовательную среду. Игровая площадка и тренировочная зона рассчитаны на более чем 406 учащихся и 2 000 взрослых. В рамках программы “Создание женского и молодежного социально-образовательного центра в Ноемберяне” Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви будет выделено 70 955 долларов. Предусматривается, что эта сумма послужит потребностям населения всех окрестных сел. Более 200 детей смогут получать профессиональную подготовку, около 50 взрослых получат социальные услуги. Центр будет предоставлять образовательные, социальные и психологические услуги с привлечением не менее 1 000 человек в год, включая детей, молодых людей, женщин и других членов общества.

Грантовые проекты реализуются в рамках Программы безопасности человека “Grassroots”.