Внеочередные выборы удовлетворят часть требований Движения за спасение Родины: Ишхан Сагателян

“Движение за спасение Родины” продолжает настаивать на том, что предложенная им дорожная карта по преодолению ситуации в стране является единственно правильной. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил представитель Верховного совета АРФД, координатор “Движения за спасение Родины” Ишхан Сагателян.

“Заявление, что выборы состоятся в июне, не внушает нам доверия. За это время уже несколько раз говорилось о досрочных выборах, но власти скоро отказались от них. Позвольте мне сказать, что организация парламентских выборов была одним из требований “Движения спасения Родины”. И даже если выборы состоятся, не все наши требования будут выполнены. Мы думаем, что досрочные выборы - это возможность выйти из сложившейся ситуации, но если Никол Пашинян будет исполняющим обязанности премьера, существует большая опасность, что они не пройдут на равных”, - сказал Ишхан Сагателян.

На вопрос, будет ли и дальше перекрыта улица Баграмяна, Ишхан Сагателян сообщил, что акции неповиновения продолжатся, возможны лишь тактические изменения.

Премьер-министр Никол Пашинян после встречи 18 марта с лидером фракции “Процветающая Армения” Национального собрания Армении Гагиком Царукяном объявил о проведении в Армении 20 июня досрочных парламентских выборов. Ранее он провел обсуждения с президентом, руководителями фракций “Мой шаг” и “Просвещенная Армения”.