На озере Севан начинается второй этап промышленного рыболовства

С целью стабильного использования биосферы озера Севан и упорядочения социально-экономических проблем этого района в 2020 году была запущена экспериментальная программа лова рыбы в озере Севан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

“В 2020 году между Министерством окружающей среды и рыболовами было заключено 255 договоров по осуществлению лова сига в пределах около 236 тонн.

Окончательный срок действия заключенных контрактов был установлен до1 декабря 2020 года.

ГНКО “Национальный парк “Севан” ” обозначил 25 точек выхода в озеро, однако выход производился из 19 точек. Сотрудники отдела научных исследований, мониторинга и ведения кадастра провели работы по мониторингу промыслового рыболовства, сбору и обобщению данных. За указанный период было выловлено около 204 тонн сига.

Анализируя начавшийся в 2020 году процесс экспериментальной ловли сигу, придавая важность ее цели, министерство окружающей среды в 2021 году планирует провести и второй этап экспериментального рыболовства. Основанием для этого послужили данные по учеты биосферы озера Севан в 2020 году и результаты обсуждений, проведенных с Научным центром зоологии и гидроэкологии НАН Армении.

Согласно учетным данным Национальной академии наук 2020 года, общая масса сига в озере Севан составила 2 345 тонн, из которых общий промышленный запас - около 586,2 тонн. В рамках 2-го этапа экспериментального рыболовства сига в 2021 году установлен объем не более 250 тонн.

Согласно проекту:

вес выловленной рыбы должен составлять не менее 400 граммов, лов должен осуществляться сетками, имеющим размер сеток 40 мм и более;

лов должен быть на расстоянии не менее 500 метров от берега, чтобы исключить ловлю мальков, он будет осуществляться до 1 сентября;

для обеспечения процесса нереста рыб в декабре-январе будет установлен режим строгого контроля;

рыбацкие плавучие средства будут выходить в озеро из специально выделенных для них участков;

лов будет организован согласно установленному уполномоченным органом графику, инспектор, осуществляющий контроль на точках выхода в озеро, в соответствующем журнале будет заполнять данные рыбака, вышедшего в озеро в данный день, время выхода, и будет проверять рыболовные снасти, после завершения охоты будет записывать количество выловленной рыбы”, - говорится в сообщении министерства.