Серж Танкян опубликовал клип на песню “Electric Yerevan”

Всемирно известный рок-музыкант, солист группы “System of a down” Серж Танкян опубликовал свою новую песню “Electric Yerevan”. Как передает «Арменпресс», песня вошла в мини-альбом “Elasticity”.

В видеоролике представлены кадры событий марта 2008 года, событий вокруг президентских выборов 2013 года, акций протеста под названием “Электрик Ереван” 2015 года, а также бархатной революции 2018 года.

“Она была написана в 2015 году, под воздействием акций протеста “Электрик Ереван”, когда люди выступили против предложения правительства о повышении цен на электроэнергию. Повышение цен не состоялось, люди вышли победителями”, - написал Танкян в своем микроблоге в Twitter.

“Армения и Арцах имеют богатую историю движений протеста во имя справедливости и демократии, и, несмотря на болезненную ситуацию в Армении и Арцахе, мы должны гордиться своими уроками, которыми можем поделиться с людьми всего мира”, - добавил певец.