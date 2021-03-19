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В Севане задержан мужчина, разыскиваемый правоохранительными органами РФ

В Севане задержан мужчина, разыскиваемый правоохранительными органами РФ

Благодаря совместным мерам, предпринятым Главным управлением полиции и ветеранами Севанского отделения полиции, 18 марта на улице Наирян города Севан был подвергнут приводу 29-летний Сурен Г., объявленный в розыск правоохранительными органами Волгоградской области Российской Федерации по статье 159.5 (Мошенничество) УК РФ со 2 февраля.  Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Об обнаружении сообщено инициатору розыска.

Принята мера пресечения - подписка о невыезде.


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