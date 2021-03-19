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"Талибан" ведет консультации по вопросу участия в межафганских переговорах в Стамбуле

"Талибан" ведет консультации по вопросу участия в межафганских переговорах в Стамбуле

 Соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана будет фактически аннулировано, если Вашингтон не выведет свои войска из республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Наим Вардак.

"Мы настаиваем на том, чтобы соглашение в Дохе было практически реализовано. Если оно не будет реализовано, то мы опять столкнемся с определенными проблемами, что фактически аннулирует достигнутое соглашение в Дохе", - сказал он.

"Талибан" ведет консультации по вопросу своего участия в межафганских переговорах в Стамбуле, также сообщил представитель.

 


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