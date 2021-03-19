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В средней школе Памбак-Даранака открылся Уголок памяти бессмертных героев последней Арцахской войны

В средней школе Памбак-Даранака открылся Уголок памяти бессмертных героев последней Арцахской войны

Уголок памяти, открывшийся в средней школе Памбак-Даранака Гегаркуникской области, расскажет будущим поколениям об учениках этой школы, ставших героями последней Арцахской войны - Вреже Костандяне и Сергее Шахназаряне.

Как сообщает «Арменпресс», в церемонии открытия мемориала приняли участие глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян, руководители администраций населенных пунктов этой общины, директора школ и педагоги, родители Врежа Костандяна и Сергея Шахназаряна и их родные и друзья.

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1046544.html

Хосров Хлгатян


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