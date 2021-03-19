В ЕЭК заявили, что страны ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в авиастроении

Развитие кооперации в авиастроительной отрасли рассматривается в качестве приоритетной в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

"Особо значимым направлением для ЕАЭС признано развитие кооперации в авиастроении. Результатом может стать создание собственного продукта, способного в будущем конкурировать с мировыми производителями Европы и США", - отметил министр ЕЭК в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в пятницу.

По словам представителя коллегии ЕЭК, совместные проекты в авиастроении будут способствовать загрузке мощностей ЕАЭС по производству черных и цветных металлов, будет востребована продукция микроэлектроники, приборостроения и станкостроения. В целом, сказал Камалян, Евразийской экономической комиссией совместно с государствами ЕАЭС развернута "системная работа по развитию кооперационных связей в приоритетных отраслях: машиностроении, производстве электрооборудования, автомобилестроении, металлургическом производстве, легкой промышленности".

Министр сообщил, что в настоящее время готовится к принятию на уровне глав правительств стран ЕАЭС документ о стратегии промышленного сотрудничества. "Главная задача, решением которой нам предстоит заниматься, - это повышение конкурентоспособности промышленных предприятий стран ЕАЭС путем перехода на новый уровень технологического развития в рамках промкооперации, а также стимулирования инновационного развития и цифровой трансформации промышленности", - отметил министр ЕЭК.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.