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В Арцахе в Гадрутском, Шушинском и Шаумянском районах зарегистрировано 29 браков и 10 родов

В Арцахе в Гадрутском, Шушинском и Шаумянском районах зарегистрировано 29 браков и 10 родов

В январе-феврале текущего года в Гадрутском, Шушинском, Шаумянском отделах регистрации актов гражданского состояния оперативного штаба правительства Арцаха в Армении было реализовано 404 сделки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает оперативный штаб правительства Арцаха в Армении.

Согласно опубликованной справке, в январе-феврале 2021 года Гадрутским, Шушинским и Шаумянским отделами регистрации актов гражданского состояния были произведены в общей сложности 29 государственных регистраций брака, 10 государственных регистраций рождений, 10 государственных регистраций смерти. Были выданы 157 копий свидетельств ЗАГС и 70 справок о наличии или отсутствии актовых регистраций.


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