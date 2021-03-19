Из-за мощного циклона со Средиземного моря в Армении сохранится нестабильная погода

Из-за проникновения мощного циклона из бассейна Средиземного моря в ближайшие дни в республике сохранится нестабильный режим погоды, который станет особенно заметным после 23 марта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

“Март 2021 года отличается довольно заметными погодно-климатическими явлениями, вызванными частыми вторжениями холодных воздушных потоков с северо-запада. Основная причина этого явления - холодная зима, наблюдавшаяся в этом году на европейской территории России. И настоящее время температура воздуха на европейском пространстве России и в Европе ниже климатической нормы на 5-6 градусов, есть стабильный снежный покров, который способствует малому трансформированию холодных арктических воздушных масс при их передвижении на юг”, - говорится в сообщении.

19 марта территория Армении находится в зоне влияния проникшего с северо-запада холодного фронта, в горных и предгорных районах выпал снег, температура воздуха по сравнению с 18 марта понизилась на 5-6 градусов.