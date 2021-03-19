Что это, если не ненависть на этнической и религиозной основе: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Арман Татоян опубликовал факты, свидетельствующие о политике этно-религиозной розни, проводимой властями Азербайджане.

Как сообщает «Арменпресс», Татоян на своей странице в Facebook с дословным переводом опубликовал слова президента Азербайджана во время посещения армянской церкви Сурб Аствацацин XII века в селе Цакури Гадрутского района Арцаха. “Это албанская церковь. Армяне пытались арменизировать эту церковь, здесь написаны надписи на армянском языке, но им это не удалось. Это наш древний храм, храм наших братьев уди, они вернутся сюда. Армянами были осквернены и наши мечети, и древние албанские храмы. Но мы восстановим их, все эти надписи ложны. Они добавлены позже. Они создали себе ложную историю. Но им это не удалось. Это турецкая мечеть. Они все сфальсифицировали и превратили в помойку. Посмотрите, как они забросили это место, и говорят, что оно армянское”.

Правозащитник напомнил, что церковь XII века Сурб Аствацацин в Цакури - это бывший монастырский комплекс села Цахкаванк, от которого сохранилась только церковь Сурб Аствацацин. Согласно хачкарам, она датируется 1 198 годом и отличается своей дверью круглой формы. Церковь является шедевром средневековой архитектуры и культуры Арцаха.

Несколько дней назад было подтверждено, что в контролируемом Азербайджаном городе Шуши разрушена церковь Иоанна Крестителя, широко известная как “Зеленая церковь”.

“Более того, церковь была разрушена не во время войны, не во время вооруженных нападений, а после их окончания. Это факты 2021 года. Они были сообщены 18 марта в заявлении МИД Республики Армения”, - написал Татоян.

Защитник прав человека Республики Армения протоколы этих фактов направит в соответствующие международные органы.

“Но особо отметим, что в течение многих лет в Азербайджане ненависть и враждебность по отношению к армянам, таким образом, сеялась на высшем государственном уровне, причем не только на этнической, но и на религиозной почве.

Факты, опубликованные в этом заявлении, убедительно подтверждают, что в Арцахе во время сентябрьско-ноябрьской войны 2020 года власти Азербайджана проводили политику этнической чистки и геноцида, и все это продолжается и сегодня.

Именно такие речи и слова президента Азербайджана побуждали азербайджанских солдат пытать армянских военнослужащих и мирных жителей, обезглавливать тела погибших армян, просто ради развлечения и совершать другие злодеяния и в апреле 2016 год во время сентябрьско-ноябрьской войны 2020 г.”, - написал Татоян.

У Защитника прав человека есть вопросы по этим фактам. Что это, как не ненависть на этно-религиозной основе на высшем уровне власти, что это, как не свидетельство политики этнической чистки и геноцида, проводимой в Арцахе, что это, если не проявление фашизма?