Армения представила свой туристический потенциал на крупнейшей туристической выставке России

После долгого перерыва Армения на туристической выставке “MITT Moscow”, которая прошла в Москве с 16 по 18 марта, вновь представила свой туристический потенциал. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

В выставке при содействии Комитета по туризму Министерства экономики участие приняли 20 туристических компаний Армении.

В крупнейшей туристической выставке России участвовали 1,5 тысячи организаций из 229 стран, в том числе из стран СНГ. Армения свой туристический потенциал представила на одном объединенном павильоне.

Одним из первых посетителей армянского павильона была Зарина Догузова, руководитель Ростуризма. Она встретилась с исполняющим обязанности председателя Комитета по туризму Альфредом Кочаряном, чтобы обсудить масштабы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Армянский павильон, благодаря совместным усилиям армянских туристических компаний и Комитета по туризму в течение трех дней привлекал внимание российских посетителей и коллег. Он отличался разнообразием туристических предложений: приключенческий туризм, гастрономические туры, винотуры с дегустацией вин, спортивные фестивали и т. д.

Посольство Армении в Российской Федерации приняло активное участие в формировании и оригинальной презентации армянского павильона.

17 марта в посольстве Республики Армения в России чрезвычайный и полномочный посол Вардан Тоганян принял представителей Комитета по туризму и туристической отрасли Армении, которые в те дни находились в Москве. На встречу были приглашены и представители туристического бизнеса России.

Ранее, с 9 по 12 марта, Комитет по туризму и 21 туристическая компания Армении приняли участие в одной из крупнейших международных онлайн выставок “ITB Berlin online”.