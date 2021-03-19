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Армения представила свой туристический потенциал на крупнейшей туристической выставке России

Армения представила свой туристический потенциал на крупнейшей туристической выставке России

После долгого перерыва Армения на туристической выставке “MITT Moscow”, которая прошла в Москве с 16 по 18 марта, вновь представила свой туристический потенциал. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

В выставке при содействии Комитета по туризму Министерства экономики  участие приняли 20 туристических компаний Армении.

 В крупнейшей туристической выставке России участвовали 1,5 тысячи организаций из 229 стран, в том числе из стран СНГ. Армения свой туристический потенциал представила на одном объединенном павильоне.

Одним из первых посетителей армянского павильона была Зарина Догузова, руководитель Ростуризма. Она встретилась с исполняющим обязанности председателя Комитета по туризму Альфредом Кочаряном, чтобы обсудить масштабы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Армянский павильон, благодаря совместным усилиям армянских туристических компаний и Комитета по туризму в течение трех дней привлекал внимание российских посетителей и коллег. Он отличался разнообразием туристических предложений: приключенческий туризм, гастрономические туры, винотуры с дегустацией вин, спортивные фестивали и т. д.

Посольство Армении в Российской Федерации приняло активное участие в формировании и оригинальной презентации армянского павильона.

17 марта в посольстве Республики Армения в России чрезвычайный и полномочный посол Вардан Тоганян принял представителей Комитета по туризму и туристической отрасли Армении, которые в те дни находились в Москве. На встречу были приглашены и представители туристического бизнеса России.

Ранее, с 9 по 12 марта, Комитет по туризму и 21 туристическая компания Армении приняли участие в одной из крупнейших международных онлайн выставок “ITB Berlin online”.


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