Азербайджан в отношении армянских военнопленных применяет насилие и пытки: Human Rights Watch

Азербайджанские военнослужащие жестоко обращаются с армянскими военнопленными, захваченными в ходе боевых действий в Карабахе в 2020 году, пытали их и при захвате в плен, пытают и сейчас, содержа их под стражей. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации “Human Rights Watch”.

“Власти Азербайджана должны расследовать все сообщения о жестоком обращении и привлечь виновных к ответственности. Азербайджан должен немедленно освободить всех военнопленных, задержанных мирных жителей и предоставить информацию о местонахождении военнослужащих, статус которых неизвестен, но которых видели в заключении в Азербайджане”, - говорится в заявлении.

Хью Уильямсон, директор “Human Rights Watch” по Центральной Азии и Европы, заявил: “Жестокое обращение с пленными армянскими солдатами, включая и пытки, отвратительно и считается военным преступлением”. Он подчеркнул, что за такие военные преступления нужно немедленно привлекать к ответственности.

Представители этой организации встречались с четырьмя бывшими военнопленными, которые подробно описали жестокое обращение с военнопленными. Все они рассказывали о том, что их регулярно, в течение длительного времени избивали. Один сообщил, что его пытали острым металлическим стержнем, другой сообщил, что его пытали электричеством, третий бывший военнопленный сообщил, что его жгли окурками. Их содержали в унизительных условиях, особенно в первые дни, давали очень мало воды и еды.

“Сообщения о насилии и пытках вызывают обеспокоенность в связи с тем, что армянские военнопленные, все еще содержащиеся в Азербайджане, подвергаются риску дальнейших пыток. Власти Азербайджана должны обеспечить военнопленным и другим заключенным, которые все еще находятся в плену, защиту, которую предполагает гуманитарное право и международные права человека, исключить пытки и насилие”, - говорится в сообщении “Human Rights Watch”.