В Арцахе стационарное лечение получают 17 больных, инфицированных COVID-19

В результате 43 тестов, проведенных 18 марта в Арцахе, выявлено 3 случая заражения. «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 19 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

“В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 906 тестов на COVID-19, из которых 541 оказались с положительным результатом”, - сообщили в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все установленные меры безопасности.