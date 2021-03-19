Три независимых депутата НС выступают с новой инициативой “Арцах”

Независимый депутат Национального собрания Республики Армения Тагуи Товмасян сообщила о формировании вместе с двумя своими коллегами новой инициативы. Как сообщает «Арменпресс», в своем выступлении на внеочередном заседании Национального собрания Товмасян особо отметила, что она и депутат НС Анна Григорян только что вернулись из Арцаха.

“Мы собираемся, хотя бы на короткое время, стать голосом Арцаха в этом собрании, потому что у нас есть только один формат - группа дружбы с Арцахом. У нас такие группы дружбы и с разными странами. Я считаю, что на Арцахе следует делать особый акцент. Особенно после войны, раньше у нас было представление, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, теперь мы можем с уверенностью сказать, что Арцах был гарантом безопасности Армении. И в Гегаркунике, и в Сюнике мы это уже почувствовали на своей шкуре, Арцах сдерживал врага на много километров”, - сказала Товмасян.

Она подчеркнула, что, руководствуясь приоритетом обеспечения собственной безопасности, это следует ценить особо. Товмасян заметила: “Мы продолжим держать Арцах в центре нашего внимания”.