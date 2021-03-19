Корабли Грузии и НАТО провели совместные учения в Черном море

Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В совместных морских маневрах принимали участие суда береговой охраны погранполиции МВД класса "Айленд" - "Диоскурия" и "Очамчира", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса", - сказано в сообщении.

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии 15 марта. Они уже покинули страну. До этого корабль НАТО заходил в воды Грузии в феврале - в Батуми для проведения учений находился эсминец США Donald Cook.