Католикос Всех армян сделал новые назначения

Под высочайшим руководством Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса Всех армян был произведен ряд назначений. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационной системе Первопрестола.

“Его Святейшество Преподобный Габриел Саркисян был освобожден с должности инспектора и назначен на службу в Армянскую епархию Дамаска.

Преподобный Сипан Геворгян продолжит свое усердное служение в епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.

Преподобный Севак Сарибекян, освобожден с поста директора музея “Рубен Севак” Первопрестольного Святого Эчмиадзина, назначен на службу в Котайкскую епархию”, - говорится в сообщении Первопрестола.