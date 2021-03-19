Поисковые работы на южном направлении отменены

Поиски останков погибших военнослужащих, запланированные на 19 марта на южном направлении боевых действий, вновь отменены. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью ГСЧС МВД Арцаха Унан Тадевосян, добавив, что поисковые работы, по всей вероятности, продолжатся 20 марта.

После прекращения боевых действий обнаружено 1 503 останков погибших, 23 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.