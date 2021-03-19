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Поисковые работы на южном направлении отменены

Поисковые работы на южном направлении отменены

Поиски останков погибших военнослужащих, запланированные на 19 марта на южном направлении боевых действий, вновь отменены. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью ГСЧС МВД Арцаха Унан Тадевосян, добавив, что поисковые работы, по всей вероятности, продолжатся 20 марта.

 После прекращения боевых действий обнаружено 1 503 останков погибших, 23 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.


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