В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание.

Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе депутатов фракции “Мой шаг”. В повестке один вопрос.

Депутаты обсудят законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения”, “О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и представленный в приложении пакет законопроектов.

Предусмотрена специальная процедура обсуждения вопроса повестки дня. После принятия в первом чтении в тот же день ожидается обсуждение и во втором чтении.