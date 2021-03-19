Мы всегда за выборы, дающие людям свободного волеизъявления: пресс-секретарь ООН

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами обратился к информации о проведении в Армении внеочередных выборов.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, отвечая на вопрос, помогут ли внеочередные выборы 20 июня разрядить ситуацию в стране и собирается ли ООН направить наблюдательскую миссию, Дюжаррик сказал: “Я не знаю, просили ли нас об этом или нет. Мы не отправляем наблюдателей, но, конечно, мы поддерживаем государства-члены ООН, если власти просят нас об этом. Я не комментирую политическое решение о проведении выборов. Мы всегда за выборы, на которых люди могут свободно высказывать свое мнение о своем будущем”.

Он добавил, что если такой запрос поступит от любого государства-члена ООН, он обязательно будет рассмотрен.