Первая сессия переговоров представителей США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) была "предметной, серьезной и прямой", обе стороны смогли изложить свои интересы и приоритеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы воспользовались этой сессией, как и планировали, чтобы изложить наши интересы и приоритеты, и мы услышали то же самое от наших китайских коллег", - заявил он.

По словам представителя администрации, сессия продлилась намного больше двух часов, на которые она изначально была рассчитана. В настоящее время стороны вновь возобновили переговоры. Вторая сессия, проходящая в закрытом для прессы формате, началась в четверг около 19:30 по местному времени (06:30 мск пятницы). Она также, по его оценке, с большой степенью вероятности продлится несколько часов.

Третья сессия, согласно плану, должна начаться уже в пятницу по времени Анкориджа - в районе 09:00-09:30 (20:00-20:30 мск).

Американо-китайские переговоры высокого уровня, которые открыла принимающая сторона, начались в четверг в обстановке разногласий, уже в самом начале выступающие обменялись критическими высказываниями. Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета.

На переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави являются министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.