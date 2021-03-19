Я готов понести ответственность: Акоп Аршакян об инциденте между ним и журналистом

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян коснулся инцидента, произошедшего между ним и журналистом Пайлаком Фахрадяном. Как передает «Арменпресс», министр запись об инциденте сделал на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, в связи с инцидентом, прежде всего, хочу сообщить, что я против любого насилия и руководствуюсь принципом решения вопросов цивилизованным методом.

Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность личной и семейной жизни. Каждый член нашего общества, будь то чиновник или журналист, прежде всего человек, он имеет свои эмоции, чувствителен, особенно к любому вопросу, связанному с семьей. Хочу извиниться перед всеми гражданами, присутствовавшими при происшествии, перед всеми, чей покой я нарушил своими действиями.

В заключение хочу отметить, что в связи с произошедшим, готов нести ответственность”, - написал Аршакян.

В Интернете был размещен видеоролик, показывающий инцидент, произошедший между министром высоких технологий Акопом Аршакяном и журналистом Пайлаком Фахрадяном. В связи с инцидентом, журналист Пайлак Фахрадян в прямом эфире на своей странице в Facebook, сообщил что видел министра Акопа Аршакяна в одном из кафе, и спросил, почему он рабочее время проводит в кафе. Аршакян ответил, что он работает ночью. По словам журналиста, после этого министр попросил выключить камеру, после чего стал угрожать ему.

Эту публикацию для подготовки по ней материалов Генеральная прокуратура Армении направила в Специальную следственную службу.