Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне 490 грузовых автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении, исходя из погодных условий, есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

На автодороге Горис-Шурнух-Капан и на отрезке Сисиан-Зангер местами гололедица.

В Котайкской, Вайоц Дзорской областях, в Арагаце, Апаране и Аштараке Арагацотнской области, в городе Гюмри Ширакской области, в регионах Ашоцка и Амасии, на автодороге Сисиан-Зангер Сюникской области, на участке Мегри сар идет снег. На автодороге Ереван-Севан туман, с 16 по 27 км - туман.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 490 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.