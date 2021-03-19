Армения начала принимать туристов из Ирана: каковы предпочтения иранцев?

В преддверии Новруза Армения начала принимать иранских туристов. Хотя количество посетителей из Ирана из-за пандемии в этом году невелико, но уже есть первые группы. В беседе с «Арменпресс» основатель туристической компании “Рест-тур”, работающей по направлению Ирана, Арам Блеян отметил, что у них уже есть группы, с которыми они работают.

“Есть и запросы, есть интересующиеся, но их очень мало. Несравнимо с предыдущими годами. В любом случае у нас уже есть гости. В основном, в связи с Новрузом, они приезжают со своими семьями”, - сказал Арам Блеян.

Большинство желающих отмечать свой праздник в Армении предпочитают проводить отпуск в Ереване. По словам Арама Блеяна, их интересуют несколько направлений. Они предпочитают поездки в Гарни и Гегард. Также они хотят побывать в Цахкадзоре, если там пока лежит снег, и они могут покататься на лыжах. По сравнению с предыдущими годами они приезжают ненадолго дней, в основном на 3-5 дней. Арам Блеян отмечает, что для Ирана тоже это непростой период. Он сказывается и на гражданах, что выражается в скромных расходах.

Мы проводили промоушен, были заинтересованы, чтобы они приехали в Армению. Мы ездили в Тегеран, участвовали в выставках, всячески рекламировали Армению. Хотя мы в полустрессе из-за войны, в любом случае мы работаем”, - сказал Арам Блеян. По его словам, на данном этапе наблюдается явное изменение цен, цены в гостиничном секторе значительно упали. Туристическая компания также снизила стоимость услуг, есть и изменения стоимости авиабилетов.

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что доступные цены могут положительно повлиять на привлечение в Армению туристов из Ирана. По его словам, на иранском рынке должна проводиться агрессивная маркетинговая политика, должны быть представлены привлекательные турпакеты.

“Кроме того, мы должны очень хорошо принимать иранских гостей. Это начало и шанс. Если мы сможем успешно начать работу на этом этапе, мы сможем обеспечивать гостевые визиты в течение всего года. Если они будут удовлетворены, это в Иране будет означать положительную реакцию на Армению. Нам нужно показывать, что у нас соблюдаются все меры защиты от COVID-19. И эта работа предназначена не только для иранского рынка, и в остальном мире заметят, что сюда приезжают туристы. Это может стать сигналом и для других рынков”, - сказал Мехак Апресян.

По словам Мехака Апресяна, и государству, и частному сектору предстоит многое сделать, чтобы хорошо принимать иранцев. Все организации, взяв на себя всю эту ответственность, должны работать своевременно и правильно. “Не должно быть лишних проволочек и напряженности. Необходимо сделать все возможное, чтобы иранские туристы увидели, насколько они здесь желаемы. После долгой остановки это может стать шансом. Мы должны радовать гостей, показать, что стоит приезжать в Армению”, - добавил Мехак Апресян.

Начальник управления туризма мэрии Еревана Геворг Орбелян отметил, что, несмотря на проблены, создаваемые пандемией, в этом году в Армению в дни Новруза ожидается определенный поток иранских туристов.

Для повышения осведомленности о местах, рекомендуемых для посещения, иранским туристам в столице с 20 по 25 марта в центрах туристической информационной поддержки и обслуживания граждан, действующих под ведомством мэрии Еревана, бесплатно будут предоставляться карты и буклеты на персидском и английском языках, где будут представлены достопримечательности столицы, историко-культурные памятники, музеи, выставочные залы, рестораны и магазины”, - сказал Геворг Орбелян.

2о марта наступает Новруз, иранский Новый год. Дословно это означает “новый день”. Это один из старейших праздников в мире. Поздравления, звучащие на персидском языке очень красочны, но самое обычное пожелание - “Счастливого Новруза”. Каждый год в эти праздники в Армению приезжает очень много туристов из Ирана.

Анна Гзирян