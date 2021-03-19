Цены на драгоценные металлы снизились - 18-03-21
НЬЮ-ЙОРК, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 18 марта были установлены следующие цены на драгоценные металлы.
Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 0.93% и составила 1730.50 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 1.77% и составила 26.05 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 1.20% и составила 1205.00 долларов США.
Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).
Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.
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