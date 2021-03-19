Саргсян и Мартиросян - победители Всемирных студенческих онлайн-чемпионатов по шахматам

Айк Мартиросян и Анна Саргсян, представляющие Армению, стали победителями первых студенческих онлайн-чемпионатов по молниеносным шахматам.

Как передает «Арменпресс», Саргсян в 7 турах женского первенства набрала 6 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. В мужской борьбе Айк Мартиросян на протяжении всего турнира не потерпел ни одного поражения и, набрав 5,5 очков из 7 возможных, с дополнительными очками стал победителем впервые проводимого турнира. На второе место с 5,5 очками вышел Панерсельвам Иния из Индии, тройку замыкает россиянин Михаил Антипов.

В турнире участвовал и чемпион Армении 2021 года Ованнес Габузян, который занял лишь 6-е место.

20-21 марта состоится Всемирный студенческий турнир по быстрым шахматам. Армению на этом турнире будут представлять более двух десятков участников.