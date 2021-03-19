Газета “Айастани Анрапетутюн”: События, произошедшие век назад, на фоне современных процессов

“Московский договор, подписанный 16 марта 1921 года, все еще продолжает оставаться предметом политических, научных, политологических и общественных дискуссий, даже спустя сто лет, поскольку он связан с нашим национальным вопросом и вопросами безопасности. В контексте реалий, создавшихся в результате второй арцахской войны, интересы региональных игроков стали более поляризованными.

По Московскому договору Россия на всех территориях, признанных Турцией, согласно Великому Национальному обету, признала ее суверенитет. Турция, в свою очередь, отказалась от Батуми и вместо этого получила провинцию Сурмалу. Соглашение установило северо-восточную границу Турции, которая действует и до сих пор.

Благодаря усилиям тогдашнего наркома по делам национальностей Иосифа Сталина министр иностранных дел Георгий Чичерин, представлявший интересы СССР на переговорах, отказался от своей проармянской позиции. Он заявил, что они не будут настаивать на проведении границы к западу от Арпачая и к югу от Аракса.

Вчера в Институте истории Национальной академии наук Армении научная лаборатория Армянского государственного педагогического университета им. Абовяна организовала круглый стол-обсуждение “Армения 1920 по 1991 гг.”, посвященное 100-летию Московского договора”.

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