Член сборной Армении по вольной борьбе Вазген Теванян выиграл путевку на Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг в Будапеште Арсен Арутюнян встретился с Магомедмурадом Гадзиевым из Польши. Армянский борец выиграл со счетом 4:2, вышел в финал и выиграл путевку на 32-е летние Олимпийские игры.

Спортсмены, вышедшие в финал в этом турнире, получают олимпийские путевки. Ранее путевку в Токио получил также борец Арсен Арутюнян.

До этого у Армении было две олимпийские путевки по борьбе: Артур Алексанян и Карапет Чалян примут участие в Олимпийских играх в Токио.