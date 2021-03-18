Дело Вазгена Манукяна передано судье Ваге Мисакяну

Дело кандидата в премьер-министры от Движения за спасение отечества Вазгена Манукяна передано судье Суда общей юрисдикции Еревана Ваге Мисакяну. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на судебную информационную систему «Datalex».

Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК РА (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя). В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде.