Вице-премьер Авинян принял принял директора армянского офиса Азиатского банка развития

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 18 марта принял принял директора армянского офиса Азиатского банка развития (АБР) Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, приветствуя гостя, вице-премьер отметил, что правительство Армении высоко ценит текущее сотрудничество с АБР. Тигран Авинян поблагодарил АБР за поддержку усилий правительства Армении по преодолению коронавируса не только в сфере здравоохранения, но и в сфере образования. Он отметил, что АБР является одним из ключевых партнеров правительства Армении с активным портфелем около 1 млрд долларов не только в общественном, но и в частном секторе.

Тигран Авинян представил принятую правительством Армении программу экономического реагирования и установленные последней приоритеты: восстановление экономической активности, обеспечение стабильности экономической среды, развитие среднесрочной повестки экономической политики.

Вице-премьер выразил надежду правительства Республики Армения на углубление сотрудничества с АБР в рамках программы экономического реагирования. В то же время он подчеркнул техническую помощь, оказываемую АБР в оцифровке кадастра и стандартизации национальных геопространственных данных.

Вице-премьер обозначил приоритеты экономической политики правительства Армении. В этом контексте стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах инфраструктуры, в частности транспорта, энергетики, городской среды и развития человеческих ресурсов. В ходе обсуждения также были затронуты варианты расширения сотрудничества в сферах коммуникаций и транспортных узлов.