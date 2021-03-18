МИД России надеется, что предвыборный период в Армении пройдет мирно

Москва отметила, что стороны в Армении смогли договориться о дате выборов, надеется, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем решение провести в 2021 г. досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она на брифинге в четверг.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с руководителем фракции НС «Процветающая Армения» Г.Царукяном заявил, что принимая во внимание обсуждения в ходе встреч с президентом, членами фракции «Мой шаг» и руководителем фракции «Просвещенная Армения» Э.Марукяном, 20 июня 2021 г. в Республике Армения состоятся внеочередные парламентские выборы.