Президент Республики Арцах принял группу армянских беженцев из Азербайджана

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 18 марта принял принял группу армянских беженцев из Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные проблемы армянских беженцев, в том числе социального характера.

Глава государства подчеркнул, что проблемы беженцев, проживающих в Арцахе, всегда находятся в центре внимания государства, и власти и впредь будут прилагать все усилия для защиты их прав и интересов, равно как и осуществления программы обеспечения жильем и улучшения жилищных условий.

Президент подчеркнул необходимость совместной и скоординированной работы в деле выявления проблемных вопросов и нахождения путей их решения.