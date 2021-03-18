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Президент Республики Арцах принял группу армянских беженцев из Азербайджана

Президент Республики Арцах принял группу армянских беженцев из Азербайджана

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 18 марта принял принял группу армянских беженцев из Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные проблемы армянских беженцев, в том числе социального характера. 

Глава государства подчеркнул, что проблемы беженцев, проживающих в Арцахе, всегда находятся в центре внимания государства, и власти и впредь будут прилагать все усилия для защиты их прав и интересов, равно как и осуществления программы обеспечения жильем и улучшения жилищных условий.

Президент подчеркнул необходимость совместной и скоординированной работы в деле выявления проблемных вопросов и нахождения путей их решения.


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