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Президент Арцаха провел совещание по программам и проблемам в сфере здравоохранения

Президент Арцаха провел совещание по программам и проблемам в сфере здравоохранения

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 18 марта провел рабочее совещание по по реализуемым программам и проблемам в сфере здравоохранения.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся восстановления условий в зданиях медицинских учреждений, пострадавших в ходе боевых действий, приобретения нового оборудования, равно как и хода строительства нового Центра защиты здоровья матери и ребенка в Степанакерте. Были затронуты также вопросы, касающиеся возможностей лечения граждан, получивших ранение в ходе войны, и механизмов предоставления разных социальных льгот.

Президент республики дал поручения ответственным представителям сферы по надлежащей и быстрой реализации программ, в том числе по улучшению условий в медучреждениях и предоставлению компенсаций раненым гражданам.


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