Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

В районе Джабраила обнаружены останки еще одного военнослужащего

В районе Джабраила обнаружены останки еще одного военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных 18 марта в направлении Джракана (Джабраила), спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще одного военнослужащего. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, по предварительным данным, это останки военнослужащего, однако личность будет установлена в результате судмедэкспертизы.

Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 503 погибших военнослужащих и гражданских лиц.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации