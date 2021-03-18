В районе Джабраила обнаружены останки еще одного военнослужащего
18:17, 18 Март, 2021
В результате поисковых операций, проведенных 18 марта в направлении Джракана (Джабраила), спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще одного военнослужащего.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, по предварительным данным, это останки военнослужащего, однако личность будет установлена в результате судмедэкспертизы.
Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 503 погибших военнослужащих и гражданских лиц.
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