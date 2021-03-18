Глава МИД Арцаха назвал разрушение Азербайджаном церкви в Шуши проявлением фашизма

То, что совершает Азербайджан с армянскими историческими и культурными памятниками на оккупированных территориях Арцаха, является культурным геноцидом. Об этом в беседе с Арменпресс заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, коснувшись разрушение азербайджанцами церкви Святого Иоанна Крестителя (Зеленая часовня) в Шуши.

«Азербайджанцы хорошо знают нашу историю, и разрушение этой церкви - не что иное, как послание президента Азербайджана и государства, что они сделают то же самое, если смогут захватить весь Арцах. Эти действия Азербайджана в отношении армянских культурно-исторических памятников являются продолжением и воплощением фашистской политики в отвратительных и опасных формах.

Эти действия азербайджанцев ничем не отличаются от действий террористов на Ближнем Востоке, разрушающих мировые памятники. Единственное отличие, худшее и опасное, состоит в том, что если мировые исторические и культурные памятники на Ближнем Востоке уничтожаются террористическими группировками, то в случае с азербайджанцами эти действия осуществляются государством. Алиев открыто, без стыда дает соответствующие указания государственным органам, например, уничтожить гравюры на армянской церкви», - сказал Бабаян.

По его словам, данное обстоятельство является неуважением к международному праву. «Естественно, мы будем везде будем поднимать вопрос об уничтожении Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников, потому что это угроза и для цивилизованного человечества. Тем не менее, цивилизованное общество само должно предпринять шаги, потому что если сегодня они уничтожают культурное наследие Арцаха, то в случае безнаказанности, при безразличии международного сообщества, завтра они постучат в их дверь», - подчеркнул глава МИД Арцаха.