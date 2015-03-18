Предстоящие на 19 марта мероприятия
17:54, Март 18, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18.03-21:44 Вазген Теванян выиграл путевку на Олимпийские игры в Токио
- 18.03-21:40 Визит Алиева в оккупированные территории Арцаха является олицетворением агрессивных планов Баку
- 18.03-21:21 Арсен Арутюнян выиграл путевку на Олимпийские игры в Токио
- 18.03-20:27 Дело Вазгена Манукяна передано судье Ваге Мисакяну
- 18.03-19:46 Вице-премьер Авинян принял принял директора армянского офиса Азиатского банка развития
- 18.03-19:14 МИД России надеется, что предвыборный период в Армении пройдет мирно
- 18.03-18:49 Отставка премьер-министра Пашиняна может произойти в период с 20 апреля по 5 мая
- 18.03-18:37 Президент Республики Арцах принял группу армянских беженцев из Азербайджана
- 18.03-18:21 Президент Арцаха провел совещание по программам и проблемам в сфере здравоохранения
- 18.03-18:17 В районе Джабраила обнаружены останки еще одного военнослужащего
- 18.03-18:04 Глава МИД Арцаха назвал разрушение Азербайджаном церкви в Шуши проявлением фашизма
- 18.03-17:54 Предстоящие на 19 марта мероприятия
- 18.03-17:28 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 18.03-17:22 Экспорт свежих фруктов и овощей из Армении увеличился примерно на 7000 тонн
- 18.03-17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-03-21
- 18.03-17:20 Азиатские индексы - 18-03-21
- 18.03-17:14 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии
- 18.03-16:59 Будет созвано внеочередное заседание парламента
- 18.03-16:45 ВОЗ: в странах Европы сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году
- 18.03-16:40 Гурген Далибалтаян и Татул Казарян посмертно награждены орденом Отечества
- 18.03-16:35 Известны призеры молодежного чемпионата Армении по тяжелой атлетике
- 18.03-16:34 Почерк остался прежним: духовный лидер Арцаха о вандализме азербайджанцев
- 18.03-16:01 В общинах реализованы субвенциальные программы на 26 млрд драмов
- 18.03-15:58 Председатель НС Арцаха приемлемым считает лишь формат Минской группы ОБСЕ
- 18.03-15:35 Правительство Японии окажет содействие двум программам в Армении
21:24, 12.03.2021
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15:40, 13.03.2021
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