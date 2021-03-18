Экспорт свежих фруктов и овощей из Армении увеличился примерно на 7000 тонн

Экспорт свежих фруктов и овощей из Армении в прошлом году увеличился примерно на 7000 тонн. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян.

«В 2020 году из республики было экспортировано около 146 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. Это примерно на 7000 тонн больше, чем было экспортировано в 2019 году», - сказал замминистра.

В 2020 году экспортировано 89 тысяч тонн фруктов, из них около 20 тысяч тонн - абрикосы, 11 тысяч тонн - яблоки, 3,5 тысячи тонн - вишня и др. Резко увеличился экспорт картофеля.

Габриелян подчеркнул, что даже в условиях эпидемии и войны достаточно успешно была осуществлена программа вакцинации сельских животных. «В результате эпидемий не зарегистрировано, несмотря на то, что немало специалистов были больны или находились на поле боя. Однако мы реализовали все мероприятия, предусмотренные этой программой», - сказал замминистра.