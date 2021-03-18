Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-03-21

ЕРЕВАН, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 марта, курс доллара США сократился на 0.27 драмa и составил 527.42 драм. Курс евро вырос на 1.42 драмa и составил 629.79 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.16 драм. Курс британского фунта вырос на 2.74 драмa и составил 736.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 105.78 драмa и составила 29329.58 драм. Цена серебра сократилась на 4.12 драмa и составила 438.34 драм. Цена платины сократилась на 264.85 драмa и составила 20246.59 драм.