Азиатские индексы - 18-03-21

ТОКИО, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.01% и составил 30216.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.23% и составил 2008.51 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.51% и составил 3463.07 пункта, а HANG SENG вырос на 1.28% и составил 29405.72 пункта.