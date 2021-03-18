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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Республики Армения еще раз поздравил своего коллегу с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в выполнении этой ответственной миссии.

Собеседники выразили обоюдную готовность к продолжению контактов на высоком уровне между двумя странами для обеспечения продвижения по всем вопросам насыщенной повестки дня отношений и расширения сотрудничества.


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