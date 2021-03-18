Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Будет созвано внеочередное заседание парламента

Будет созвано внеочередное заседание парламента

На внеочередном заседании Совет НС 18 марта принял решение о созыве внеочередного заседания Национального Собрания 19 марта в 11.00 часов согласно повестке дня и в сроки, установленные инициатором. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Национального Собрания.

Инициатором проведения внеочередного заседания были депутаты фракции «Мой шаг».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации