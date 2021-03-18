Гурген Далибалтаян и Татул Казарян посмертно награждены орденом Отечества

Указами президента Республики Армения Армена Саркисяна генерал-полковник Гурген Далибалтаян и командир войсковой части Министерства обороны Республики Армения полковник Татул Казарян за особые заслуги по обороне и безопасности Республики Армения посмертно награждены орденом Отечества. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Армен Саркисян сегодня в президентском дворце высокие правительственные награды вручил членам семьи Гургена Далибалтаяна и семьи Татула Казаряна.

Другим указом президента Саркисяна директор Медицинского центра “Астхик” Асатур Асатрян за вклад в организацию, координацию и лечение COVID-19 был награжден медалью Мхитара Гераци.

В завершение церемонии награждения, обращаясь к присутствующим, президент Саркисян выразил надежду, что они унесут с собой уверенность в том, что государство, Родина и народ ценят героизм их близких. “Наш народ сегодня ценит Вас. Мы должны сделать все возможное, чтобы каждый человек, преданно трудящийся во благо Родины, получил слово признательности. И это слово благодарности адресовано не только Вам, Вашим семьям. Эта оценка очень важна и для всех остальных сыновей нашего народа. Каждый должен знать, что нужно ценить преданность Родине, героические шаги и ежедневный труд”.

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