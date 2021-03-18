Известны призеры молодежного чемпионата Армении по тяжелой атлетике

В прошедшем чемпионате Армении по тяжелой атлетике среди юношей и девушек участие приняли около 190 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», главный тренер молодежной сборной Мелик Гукасян считает этот показатель и выступления тяжелоатлетов удовлетворительными. “Весьма отрадно, что, несмотря на ограниченные из-за пандемии тренировки и соревнования, спортсмены не разочаровались и продолжали заниматься тяжелой атлетикой. Количество участников автоматически решает вопрос смены поколений в спорте. Он идет очень плавно. Я считаю, что ежегодно, как минимум двух спортсменов из молодежной сборной нужно переводить во взрослую команду. Например, в прошлом году к команде присоединились два сильных тяжелоатлета: Вараздат Лалаян и Карен Авагян. Эта тенденция должна продолжаться”, - сказал Мелик Гукасян, добавив, что по результатам чемпионата Армении в молодежную сборную перейдут 10-13 штангистов, которые будут смогут участвовать в 3 сборах подготовительного этапа Кубка мира.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей пройдет в Джидде, в Саудовскох Аравии с 23 по31 мая. В нем будут участвовать 5-6 представителей Армении. “Я доволен общим уровнем чемпионата Армении. Есть многообещающие молодые люди, у которых на предстоящих встречах будет возможность заявить о себе. В некоторых весовых категориях были довольно приятные сюрпризы. Например, впечатляет результат Гора Саакяна в весовой категории 67 кг - 290 кг в парном разряде - нормальный результат как для чемпионата мира, так и для чемпионата Европы. Хорошие результаты показали Гарик Карапетян (весовая категория 96 кг), Петрос Петросян (102 кг). В состав команды вошли и спортсмены, которые проиграли, им будет предоставлен еще один шанс показать себя на время предстоящих сборах, по итогам которых мы окончательно определимся, кто же примет участие в чемпионате мира”, - заявил Мелик Гукасян.