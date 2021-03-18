Почерк остался прежним: духовный лидер Арцаха о вандализме азербайджанцев

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 18 марта встретился с духовным лидером Республики Арцах Его Преосвященством епископом Вртанесом Абрамяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, глава парламента отметил важную роль церкви в деле сохранения армянства, объединения народа Арцаха и обеспечения духовной безопасности.

Артур Товмасян выразил обеспокоенность судьбой армянских церквей, находящихся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, с большой болью отметив подвергшуюся вандализму церковь Святого Иоанна Крестителя (Зеленая часовня) в Шуши.

Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян также разделил озабоченность главы законодательного органа.

"К сожалению, на протяжении веков почерк остался прежним", - отметил духовный лидер Республики Арцах, добавив, что в Первопрестольном Святом Эчмиадзине также обеспокоены, а в ООН осудили вандализм Азербайджана.

Духовный пастырь Арцаха подчеркнул важность единства нации, а также взаимодействия между парламентом, армией и церковью в этот сложный период.

На встрече присутствовал также заместитель председателя НС Арцаха Гагик Багунц.