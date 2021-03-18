Председатель НС Арцаха приемлемым считает лишь формат Минской группы ОБСЕ

Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял независимых депутатов Национального собрания Республики Армения Анну Григорян и Тагуи Товмасян.

Как передает «Арменпресс», в ходе встречи глава Парламента Арцаха коснулся 44-дневной войны, подчеркнув, что войну выиграл не Азербайджан, а Турция.

“Фактически, Арцах, в котором проживает 150 000 человек, воевал с Турцией. Было задействовано более 5 000 наемников-террористов. Самое тревожное, что все это происходило с молчаливого согласия международного сообщества”, - сказал Артур Товмасян. Глава Парламента выразил мнение, что проиграть войну не означает проиграть переговоры. Он выразил надежду, что с усилением роли Минской группы ОБСЕ переговорный процесс будет продолжен.

Депутаты Национального собрания Армении разделили мнение главы законодательного собрания Арцаха, посчитав Минскую группу ОБСЕ единственным приемлемым форматом переговорного процесса. Отметив, что в повестке стоит вопрос деоккупации оккупированной территории Арцаха, парламентарии обсудили необходимость защиты прав вынужденных переселенцев.

“Арцах для нас имеет принципиальное значение. Эта война показала, что не Армения является гарантом безопасности Арцаха, а безопасность Армении обусловлена Арцахом”, - высказались депутаты НС Армении.