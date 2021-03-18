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Председатель НС Арцаха приемлемым считает лишь формат Минской группы ОБСЕ

Председатель НС Арцаха приемлемым считает лишь формат Минской группы ОБСЕ

Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял независимых депутатов Национального собрания Республики Армения Анну Григорян и Тагуи Товмасян.

Как передает «Арменпресс», в ходе встречи глава Парламента Арцаха коснулся 44-дневной войны, подчеркнув, что войну выиграл не Азербайджан, а Турция.

“Фактически, Арцах, в котором проживает 150 000 человек, воевал с Турцией. Было задействовано более 5 000 наемников-террористов. Самое тревожное, что все это происходило с молчаливого согласия международного сообщества”, - сказал Артур Товмасян. Глава Парламента выразил мнение, что проиграть войну не означает проиграть переговоры. Он выразил надежду, что с усилением роли Минской группы ОБСЕ переговорный процесс будет продолжен.

Депутаты Национального собрания Армении разделили мнение главы законодательного собрания Арцаха, посчитав Минскую группу ОБСЕ единственным приемлемым форматом переговорного процесса. Отметив, что в повестке стоит вопрос деоккупации оккупированной территории Арцаха, парламентарии обсудили необходимость защиты прав вынужденных переселенцев.

 “Арцах для нас имеет принципиальное значение. Эта война показала, что не Армения является гарантом безопасности Арцаха, а безопасность Армении обусловлена Арцахом”, - высказались депутаты НС Армении.


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