Правительство Японии окажет содействие двум программам в Армении

8 марта в Министерстве экономики Республики Армения состоялась церемония подписания двух программ содействия, предоставляемого Армении правительством Японии в рамках программ грантового содействия “Human Grassroots” (FT 2020). Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Программу “Создание учебного центра агротехники в Сисиане” подписали чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Джун Ямада и ректор Национального аграрного университета Армении Вардан Урутян.

Программу “Строительство новой насосной станции и ирригационной системы в селе Араксаван” подписали чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Джун Ямада и генеральный директор благотворительной общественной организации “Евразия” Лиана Есаян”.

Перед подписанием документов представитель Минэкономики зачитал вступительное слово заместителя министра экономики Армана Ходжояна, в котором, приветствуя чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Джун Ямада, заместитель министра, прежде всего, поблагодарил правительство Японии за долгосрочное сотрудничество. И отметил, что даже в условиях пандемии и глобального кризиса двусторонние экономические отношения динамично развиваются, а по ряду направлений есть и большой неиспользованный потенциал.

Арман Ходжоян счел эту инициативу прекрасной возможностью для фермерских хозяйств выйти на новый уровень развития, зафиксировав видимые результаты. По словам Армана Ходжояна, создание Учебного центра агротехники в Сисиане направлено на развитие образовательного компонента сельскохозяйственной техники, поощрение использования современных методов и технологий в этой области. В результате общины также будут обеспечены высококвалифицированными молодыми людьми, которые будут обладать не только необходимыми знаниями, но и практическими навыками для решения общих задач, стоящих перед современным сельским хозяйством.

Заместитель министра также подчеркнул важность строительства ирригационной системы в общине Араксаван, поскольку внедрение новой ирригационной системы в общине увеличит объем сельскохозяйственной продукции, повысит уровень жизни местного населения, обозначив дорогу в завтрашний день и в зеленый мир.

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Джун Ямада отметил, что аграрный сектор играет огромную роль в экономике Армении, он напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Поэтому реализация этих проектов чрезвычайно важна не только на местном, но и на национальном уровне. Посол Ямада подчеркнул, что обе программы имеют разные целевые группы, но имеют одну общую цель, которая заключается в содействии устойчивому региональному развитию, улучшению жизни людей и условий жизни в рамках концепции безопасности человека, что очень важно для правительства Японии.

В рамках проекта стоимостью 69 971 долларов США по созданию агротехнического учебного центра в городе Сисиан, центр будет создан на территории Сисианского филиала Национального аграрного университета Армении. Центр будет обслуживать и население близлежащих населенных пунктов, предоставляя услуги по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Создание агротехнического учебного центра позволит фермерам в области землепользования применять рентабельные технологии, снижая этим производственные затраты и обеспечивая высокие урожаи.

Ректор Национального аграрного университета Армении (НАУА) Вардан Урутян сказал, что это армяно-японское партнерство является примером агротехнологического прогресса и реформ в НАУ, также и еще одним примером дружбы. Ректор поблагодарил посла Ямаду за его усилия, поздравил студентов Сисианского филиала НАУ и фермеров Сисианского района с запуском этой программы.

Благодаря этой грантовой программе по строительству новой насосной станции и оросительной системы в селе Араксаван, стоимостью в 79,41 долларов США, в Араксаване будет построена и новая электростанция для бесперебойной работы насосной станции и дополнительной 6 километровой воздушной линии.

Генеральный директор благотворительной общественной организации “Евразия” Лиана Есаян сказала, что реализации новых программ и новых возможностей в период эпидемии и в послевоенный период жизненно важно, добавив, что благодаря новой насосной станции и программе строительства оросительной системы в селе Араксаван община получит возможность социально-экономического развития и сократится уровень безработицы.