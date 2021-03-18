ООН отмечает рост насилия по отношению к беженцам в Сирии на подконтрольной США территории

ООН отмечает рост насилия, в том числе пытки и казни, по отношению к беженцам на контролируемой США территории в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"По данным Организации Объединенных Наций, на контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев Эль-Холь отмечается рост насилия по отношению к вынужденным переселенцам, сопровождающийся пытками и показательными казнями. Это свидетельствует о фактической неспособности Вашингтона обеспечить безопасность в подконтрольных ему районах страны", - говорится в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что "основными препятствиями на пути возвращения сирийских граждан в родные места остаются проблемы восстановления прочного мира и экономики страны, создаваемые США и их союзниками", к ним относятся незаконная американская оккупация территорий республики с поддержкой вооруженных бандформирований и экономические санкции, введенные 17 июня 2020 года так называемым законом Цезаря в нарушение норм международного права.

"Американцы и их сателлиты за десятилетия практики преуспели в фальсификации информации с целью манипулирования общественным сознанием. Деструктивная политика Запада против сирийского государства, сражающегося с международным терроризмом, обосновывается якобы преступлениями руководства Сирии, материалы по которым им же и фабрикуются", - говорится в заявлении.

Оба штаба призвали мировое сообщество прекратить доверять бездоказательным обвинениям в отношении Сирии, ее народа и руководства, представляемым и активно продвигаемым США. "Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные ею территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции", - подчеркивается в заявлении.