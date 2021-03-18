США привержены содействию в достижении мирного урегулирования карабахского конфликта: Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена работать с Азербайджаном для установления мира в регионе. Как сообщает «Арменпресс», Байден сказал об этом в поздравлении, направленном по случаю Новруза президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

“Моя администрация будет работать с Азербайджаном для решения вопросов, представляющих общий интерес, и связанных с безопасностью и миром в регионе. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы полны решимости помогать сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и способствовать примирению Армении и Азербайджана во благо мирного будущего”, - сказал Байден.

Президент США также заявил, что его администрация поддерживает развитие энергетических возможностей Каспийского моря и усилия Азербайджана по диверсификации своей экономики. “Соединенные Штаты намерены изучить новые возможности для экономического сотрудничества”, - говорится в заявлении.